رفع سقف التغطية الطبية التأمينية في المشافي العسكرية إلى 2.5 مليون  

رفع مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين سقف التغطية الطبية التأمينية للعاملين في القطاع العام الإداري داخل المشافي العسكرية إلى 2,5 مليون ليرة سورية وذلك بناء على اقتراح المؤسسة العامة السورية للتأمين.

وبموجب القرار يستفيد العاملون في القطاع الإداري بالدولة من الخدمات الطبية المتعلقة بالعمليات الجراحية والإجراءات داخل المشفى العسكري والأدوية إلى جانب الأسعار التفضيلية لمختلف الخدمات الطبية ووجود أطباء اختصاصيين على مدار الساعة لمتابعة حالة المرضى وتوفر مستلزمات العمل الجراحي بشكل دائم وإمكانية إجراء التحاليل المخبرية والصور الشعاعية وغيرها باستخدام رصيد أقل من البطاقة عما يتم استخدامه في المخابر والمراكز خارج المشفى وتخصيص غرف بكل مشفى لمرضى التأمين واستقبالهم ومتابعتهم.

 

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