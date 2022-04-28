“غازبروم بنك”يرفض حوالات بالروبل من ألمانيا والنمسا

رفض “غازبروم بنك” مدفوعات بالروبل من ألمانيا والنمسا لقاء الغاز الروسي، وذلك كون الأموال أرسلت من شركة تابعة لـ”غازبروم” وضعت ألمانيا يدها عليها بحسب خبراء.

ووفقا لما ذكرته وكالة “بلومبرغ” نقلا عن مصادر مطلعة فإن الأموال أرسلت من شركة “غازبروم للتسويق والتجارة المحدودة” (GM&T) إلى حساب بالروبل لدى “غازبروم بنك”.

وشركة “غازبروم للتسويق والتجارة المحدودة” (GM&T) هي أحد الأصول التابعة لشركة “غازبروم جرمانيا” (شركة ألمانية تابعة لـ”غازبروم” الروسية)، وفي مطلع نيسان الجاري نقلت وزارة الاقتصاد الألمانية شركة “غازبروم جرمانيا” إلى عهدة الحكومة بذريعة ضمان أمن الطاقة في البلاد.

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