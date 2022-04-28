مصالح المواطنين متوقفة في المصالح العقارية بصافيتا

البعث- وفاء سلمان

لم يخف نائب مدير المصالح العقارية ورئيس شعبة التدقيق بمدينة صافيتا جميل حسين المعاناة اليومية للمواطنين والموظفين في آن معاً أثناء استخراج الأوراق أو تسيير المعاملات، وذلك نتيجة انقطاع الكهرباء لفترات طويلة، وعدم وجود مولّدة ولا مستحقات من مادة المازوت، علماً أن جميع المعاملات تحتاج لتشغيل أجهزة الحاسوب باستثناء بعض السجلات العقارية التي يتم العمل بها ورقياً.

وكشف حسين لـ “البعث” عن عدم إمكانية تزويد المواطنين بالمعلومات المطلوبة، خاصة ما يتعلق بالاستعلام عن ممتلكات الورثة نتيجة عدم توفر الكهرباء، وتعذر تشغيل الأجهزة، ما يضطر المواطن للذهاب إلى محافظة طرطوس للحصول على الوثائق المطلوبة، وهذا يشكّل عبئاً كبيراً على المواطنين، مضيفاً أن الكهرباء تأتي ساعة واحدة فقط بداية الدوام الرسمي، ولكن لا يمكن للموظفين استثمار هذه الساعة بسبب الربط الشبكي بين صافيتا وطرطوس ودمشق، وهناك تزامن بين الجهات الثلاث لتفعيل الشبكة واستكمال المعلومات.

الجدير بالذكر، حسب ما أكده بعض الموظفين، أنهم يقومون بشراء “ليدات إنارة” بشكل سنوي على حسابهم الخاص، والبعض الآخر يستخدم ضوء الجوالات من أجل إنجاز المعاملات.