وزير”الاقتصاد”يبحث مع سفير الصين التعاون التجاري والاستثماري

بحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل مع سفير جمهورية الصين الشعبية بدمشق فنغ بياو سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين سورية والصين وآليات التنفيذ المشترك لمبادرة “الحزام والطريق”، من خلال تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومتي البلدين في شهر كانون الثاني من العام الجاري /2022/ عبر تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستثمارية التي تنسجم مع سياق المبادرة، والتي تصب في إطار متابعة تنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه خلال أعمال الدورة الخامسة للجنة المشتركة السورية – الصينية التي عقدت افتراضياً نهاية شهر آذار الماضي.

كما تم التركيز على أهمية المشاركة السورية في معرض الاستيراد الدولي في الصين، والاتفاق على التنسيق بين الجانبين لتنمية حجم الصادرات السورية إلى الأسواق الصين، بالإضافة إلى ضرورة تحقيق وجود أكبر للشركات الصينية على الساحة الاستثمارية في سورية.