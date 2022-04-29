الاتصالات تطلق “شبكات النفاذ” لمساعدة المتعاملين على تبني الخدمات الإلكترونية الحكومية

دمشق – رامي سلوم

أطلقت مديرية الخدمات الإلكترونية في الشركة السورية للاتصالات شبكات النفاذ الخاصة بتعريف المواطنين بآلية التعامل مع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مراكزخدمة المواطن الإلكتروني، والحصول على الخدمات والوثائق المطلوبة من أماكن تواجدهم دون الحاجة لمراجعة الدوائر الحكومية، وبمساعدة موظفين متواجدين ضمن مراكز البريد في الأماكن التي تم فيها إطلاق الشبكات أو المراكز الخاصة بالنفاذ.

وكشف مدير تقانة خدمة المواطن الإلكترونية، المهندس سامر اليماني لـ”البعث” عن إطلاق أربعة مراكز نفاذ في محافظة اللاذقية (خلال المرحلة الأولى) لمساعدة المتعاملين على التعامل مع الخدمات الرقمية، والحصول على الوثائق المطلوبة إلكترونيا والتي تتواجد في مراكز البريد في المناطق المعتمدة، تمهيدا لنشرها في بقية المحافظات أو الاماكن التي يتطلب تواجدها في مرحلة لاحقة.

وأوضح اليماني أن الشركة تعمل على زيادة وعي الجمهور بالخدمات الإلكترونية الحكومية، وزيادة أعداد المتعاملين معها، والتي تعتبر أساسا في التوجه للتحول الرقمي، والاستفادة من التكنولوجيا العصرية في خدمة الإنسان وتسهيل حصول المتعاملين على الخدمة من منازلهم أو أماكن تواجدهم وتوفير عناء ونفقات الإنتقال إلى الدوائر الحكومية وانتظار الدور وغيرها.

وأكد اليماني نمو أعداد المستفيدين من خدمات مراكز خدمة المواطن الإلكتروني حيث استقبلت مراكز الخدمة 44 ألف طلب حتى بداية العام الجاري، على الرغم من حداثة إطلاقها نسبياً، لافتاً إلى أن الانتقال إلى المعاملات الرقمية وتبني التكنولوجيا الرقمية من قبل المتعاملين بحاجة إلى وقت لتعديل النظرة والأساليب القديمة السائدة، أو ما يعرف بتغيير العامل الثقافي والوصول إلى الموثوقية التي تعتمد على انتقال التجارب الإيجابية بين أفراد المجتمع.

واعتبر اليماني أن توسع المصرف المركزي في إطلاق وسائل الدفع الإلكترونية وتأمينها وتسهيل التعامل معها، بالإضافة إلى توسيع قاعدة الخدمات الإلكترونية وشموليتها سيدعم توسيع شريحة المستخدمين، وزيادة الوعي بفعالية هذه الخدمات وجدواها، مبينا أن مراكز خدمة المواطن الإلكتروني تتواجد في جميع المحافظات حاليا بعد أن استكملت الوزارة افتتاحها، كما سيتم توسعة أو افتتاح مراكز جديدة وفقاً للحاجة.

وبين اليماني أن مديرية الخدمات الإلكترونية تعتزم تطوير مراكز خدمة المواطن، لتسهيل الحصول على الخدمات، وتأمين خدمة متكاملة للمواطنين، لافتاً إلى أن افتتاح مراكز خدمة في كافة المحافظات وتقديم الخدمة وإنجازها إلكترونيا وتسريع وصول المعاملات للمواطنين، واستلامها من مراكز البريد، أو توصيلها للراغبين إلى منازلهم مقابل رسوم إضافية بسيطة، مؤكدا أن الطريقة الإلكترونية ستكون الوسيلة المفضلة للنسبة الأكبر من المتعاملين بعد مرور فترة زمنية كافية للموثوقية والاعتياد على الخدمات، خصوصا بعد إطلاق الدفع الإلكتروني عبر البنوك الذي سيعزز مفهوم الدفع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية.

وتعتبر مراكز النفاذ واحدا من الحلول الإيجابية التي تساهم في تعزيز انتشار الخدمات الإلكترونية وقبولها من المواطنين، خصوصاً أن عدم معرفة نسبة من المواطنين بأساليب التعامل مع المواقع أو المنصات الإلكترونية، وعدم امتلاك نسبة واسعة منهم لحسابات مصرفية يعيق اعتماد مراكز خدمة المواطن في الحصول على الوثائق الرسمية الامر الذي توفره مراكز النفاذ للمتعاملين غير القادرين على استخدام الوسائط الإلكترونية وحدهم، وفقا لليماني.

وتساهم شبكات النفاذ في زيادة إقبال المتعاملين على تبني الوسائل الإلكترونية العصرية في الحصول على الخدمات الحكومية بطريقة سهلة، علما أن مراكز خدمة المواطن الإلكتروني تقدم 47 خدمة إلكترونية، والتي يتم تحصيل رسومها من خلال وسائط الدفع الإلكتروني المعتمدة.