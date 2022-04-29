الرئيس الإندونيسي يرفض إمداد زيلينسكي بالسلاح

أكد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أنه رفض طلب نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إمداد كييف بالسلاح.

وقال ويدودو: إن زيلينسكي طلب منه تصدير أسلحة إلى أوكرانيا، غير أنه أكد في المقابل أن جاكارتا لا تستطيع تلبية هذا الطلب بسبب المبادئ التي تسترشد بها في السياسات الخارجية.

وأوضح الرئيس الإندونيسي أن جاكارتا تتبع مبدأ “السياسة الحرة والنشطة”، مضيفا أن دستور البلاد لا يسمح لحكومتها بإمداد دول أخرى بالسلاح.

في الوقت نفسه، تعهد ويدودو بتقديم مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا.