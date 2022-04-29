الرئيس اللبناني يطالب بالتعاون لضمان نجاح الانتخابات النيابية

دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون إلى عقد اجتماعات متتالية بين الأجهزة والقوى المعنية لضمان نجاح الإجراءات التي سيتم تطبيقها قبل الانتخابات النيابية المقررة في الـ15 من أيار المقبل.

وقال عون خلال ترؤسه جلسة المجلس الأعلى للدفاع لبحث الترتيبات الخاصة بالانتخابات: “لضمان نجاح الانتخابات يجب التنسيق بين مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية والإدارية في البلاد” مشيراً إلى أن مؤسسات دولية ستراقب الانتخابات كما حصل في دورات سابقة ولا بد من تسهيل مهمتها.