الرئيس اللبناني يطالب بالتعاون لضمان نجاح الانتخابات النيابية

دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون إلى عقد اجتماعات متتالية بين الأجهزة والقوى المعنية لضمان نجاح الإجراءات التي سيتم تطبيقها قبل الانتخابات النيابية المقررة في الـ15 من أيار المقبل.

وقال عون خلال ترؤسه جلسة المجلس الأعلى للدفاع لبحث الترتيبات الخاصة بالانتخابات: “لضمان نجاح الانتخابات يجب التنسيق بين مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية والإدارية في البلاد” مشيراً إلى أن مؤسسات دولية ستراقب الانتخابات كما حصل في دورات سابقة ولا بد من تسهيل مهمتها.

مقالات ذات صلة

الجيش الروسي يسلم أكثر من 650 طن من المساعدات الإنسانية لدونباس ومناطق أوكرانية

5-أبريل-2022

إيران: لا علاقة لنا بقصف أربيل بالصواريخ

13-مارس-2022

الخارجية الإيرانية: الولايات المتحدة تواصل انتهاك التزاماتها بموجب الاتفاق النووي

31-مارس-2022

فيراري يمدد عقد سائقه الإسباني ساينز

21-أبريل-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى