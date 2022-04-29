“المركزي”الروسي يخفض الفائدة مجدداً

قلص البنك المركزي الروسي اليوم سعر الفائدة الرئيسي بواقع 3 نقاط مئوية إلى مستوى 14 بالمئة سنوياً وجاء القرار مفاجئاً للأسواق وجريئاً في توقيته.

وذكر المركزي الروسي في بيان عقب اجتماع مجلس إدارته اليوم أن القرار المنظم بشأن سعر الفائدة الرئيسي والبرنامج الحكومي للإقراض الميسر سيحد من حجم التراجع في النشاط الاقتصادي.

وألمح المركزي إلى إمكانية تنفيذ تخفيضات أخرى لسعر الفائدة الرئيسي خلال العام الجاري وقال:“إن السعر الرئيسي في المتوسط لعام 2022 سيكون بين 12.5 و14 بالمئة”.

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