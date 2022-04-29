بجهود حكومية حثيثة.. دخول 40 طناً من الطحين إلى مركز مدينة الحسكة

بجهود حكومية حثيثة أدخلت كمية 40 طناً من الطحين إلى مخبز الحسكة الأول بعد 20 يوماً من الحصار الذي فرضته ميليشيا (قسد) على وسط المدينة.

عضو المكتب التنفيذي المختص في محافظة الحسكة محمد الكيان أكد دخول كمية الطحين المذكورة إلى مخبز الحسكة الأول بعد عودته إلى الخدمة بكامل طاقته الإنتاجية لتوفير مادة الخبز للمواطنين في كل أحياء المدينة لافتا إلى أن كميات إضافية ستدخل للمخابز الخاصة “شتو” و”السوري” في مركز المدينة.

ونوه الكاين بالجهود الحكومية الحثيثة التي أثمرت عن إدخال الطحين إلى مركز المدينة وفتح الطرقات التي أغلقتها ميليشيا (قسد) خلال فترة الحصار مشيرا إلى أن مخبز البعث في مدينة القامشلي لم يعمل حتى الآن ومن المقرر أن يعود إلى الإنتاج بأقرب وقت ممكن.

وأمعنت ميليشيا (قسد) في انتهاكاتها خلال الفترة الماضية وفرضت حصاراً على المدنيين دام عشرين يوما منعت خلالها دخول الطحين والمحروقات والأدوية وصهاريج نقل المياه وغيرها من المواد الأساسية.