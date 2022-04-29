تشرين بطلا للدوري الممتاز بكرة القدم للمرة الخامسة

توج فريق تشرين بلقب الدوري الممتاز بكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي والخامسة في تاريخه بعد تغلبه عصر اليوم على مضيفه الكرامة بثلاثة أهداف نظيفة ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من المسابقة ، حيث أحرز زكريا العمري ومحمد كامل كواية ومحمد مالطة أهداف الفوز والبطولة.

تتويج البحارة باللقب قبل جولتين من نهاية الدوري جاء مستحقا في ظل المستوى الثابت الذي قدمه لاعبوه طوال مراحل الموسم، إضافة لامتلاك الفريق لشخصية البطل التي مكنته من تجاوز مطبات عدة أبرزها فقدانه لجهود العديد من نجومه بسبب الاحتراف الخارجي ، دون نسيان جهود إدارة النادي التي قدمت الكثير للحفاظ على الاستقرار الفني والمالي للفريق.

وإذا كان تشرين قد حسم لقب الدوري بشكل مبكر نسبيا، إلا أن صراع الهبوط للدرجة الأولى يبدو أنه سيبقى حتى الجولة الأخيرة في ظل النتائج التي سجلت في مباريات اليوم، حيث زاد الوثبة من متاعب مضيفه الحرجلة بفوزه عليه بهدف نظيف سجله أنس بوطة.

وعادت “موضة” الانسحاب لتطل برأسها في دورينا ، بعد أن رفض النواعير (الهابط للدرجة الأولى) إكمال مباراته أمام مضيفه حطين إثر احتساب الحكم محمد قرام ضربة جزاء لحطين في الدقيقة 68، وكانت النتيجة حينها تشير للتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وحقق الشرطة فوزا مفاجئا على جاره الوحدة بثلاثة أهداف نظيفة في اللقاء الذي أقيم على ملعب الفيحاء ليحافظ على حظوظه في البقاء بين الكبار ، سجل للشرطة يوسف عرفة في الدقيقة 2 ومعن الحسن في الدقيقة 44 وصهيب الشرعبي في الدقيقة 90.

واستطاع الفتوة العودة لسكة الانتصارات بفوزه على مضيفه الطليعة بهدف نظيف سجله عبد الرحمن الحسين في الدقيقة 63 ، فيما انتهت مباراة الجيش ومضيفه جبلة بالتعادل السلبي.

وعلى أرض ملعب الحمدانية حقق أهلي حلب فوزا متوقعا على جاره عفرين (الهابط للدرجة الأولى) بهدفين نظيفين سجلهما علي خليل في الدقيقة 50 ومحمد ريحانية في الدقيقة 52.

هذه النتائج جعلت ترتيب المسابقة على الشكل الأتي علما أن مباريات الجولة الخامسة والعشرين ستقام يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين:

1- تشرين 59 نقطة 2- الوثبة 52 نقطة 3- الجيش 43 نقطة 4- الوحدة 38 نقطة 5- جبلة 34 نقطة 6- الطليعة 33 نقطة 7- أهلي حلب 35 نقطة 8- الفتوة 35 نقطة 9- الكرامة 32 نقطة 10- حطين 30 نقطة 11- الشرطة 27 نقطة 12- الحرجلة 24 نقطة 13- النواعير 13 نقطة 14- عفرين 4 نقاط.

المحرر الرياضي