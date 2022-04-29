شركات التكنولوجيا الأمريكية تقر بخسائرها إبان الأزمة الأوكرانية

أقرت العديد من شركات التكنولوجيا الأمريكية بتضررها بشكل كبير من تداعيات الحرب في أوكرانيا في وقت تواصل فيه الإدارة الأمريكية تأجيج الأزمة من خلال إرسال كميات كبيرة من الأسلحة والأموال للنظام في كييف.

وذكرت وكالة فرانس برس أن شركات أمازون وآبل وميتا وألفابت المالكة لغوغل أصدرت نتائجها للربع الأول من هذا العام حيث تبين أنها ليست منيعة أمام الاضطرابات التي تعصف بالأسواق العالمية.

بدورها سجلت شركة أمازون أول خسارة ربع سنوية لها منذ عام 2015 متأثرة باستثمارها في شركة ريفيان لصناعة الشاحنات الكهربائية ونبهت من أن هذه التحديات ستستمر في الأشهر المقبلة، حيث خسرت 3.8 مليارات دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام و7.6 مليارات دولار من قيمة أسهمها في ريفيان.

كما أظهرت تقارير لشركتي الفابت وميتا أن المسوقين أصبحوا أكثر حرصاً في ما يتعلق بميزانياتهم وتعهدت المجموعتان بإيلاء اهتمام أكبر بالتكاليف.