شنغهاي تطالب بدفع الرواتب خلال الحجر الصحي  

أصدرت السلطات في شنغهاي، الخميس، مبادئ توجيهية تنص على أنه يتعين على الشركات دفع أجور موظفيها أثناء الحجر الصحي الخاصة بفيروس كورونا.

ووفقا للبيان الصادر عن مكتب الموارد البشرية والضمان الاجتماعي بشنغهاي، يُحظر على الشركات إنهاء عقود العمل عندما يتم وضع الموظفين في الحجر الصحي للعلاج أو تحت المراقبة الطبية، أو حين لا يمكنهم العمل بشكل طبيعي بسبب إجراءات الطوارئ الأخرى التي تنفذها الحكومة.

أما بالنسبة للمؤسسات غير القادرة على دفع أجور موظفيها مؤقتا بسبب الوباء، فيمكنها تأجيل المدفوعات لمدة لا تزيد عن شهر واحد، بعد التشاور مع النقابات العمالية أو ممثلي الموظفين.

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