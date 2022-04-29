عقد اجتماع أوروبي لدراسة الدفع بالروبل لإمدادات الغاز الروسي

أكدت وزيرة المناخ والبيئة البولندية آنا موسكفا أن القضية الرئيسية لاجتماع مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي الاثنين المقبل ستكون دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل، وأن الاجتماع المقرر عقده في الثاني من أيار القادم سيتطرق لقضايا الطاقة على وجه السرعة، وأضافت: “لا نتوقع أن تتحدث الدول بوضوح حول دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل لكن ربما سنتعلم المزيد”.

بدوره قال الممثل الرسمي للحكومة اليونانية “إن تحويل اليورو إلى روبل عند دفع ثمن الغاز الروسي هو مسألة فنية ينبغي توضيحها في الاجتماع الاستثنائي القادم”.

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