فريق طبي ينجح بإجراء جراحة تنظيرية نوعية في مشفى دمشق

نجح فريق طبي في الهيئة العامة لمشفى دمشق “المجتهد” بإجراء جراحة تنظيرية لورم وعائي ليفي نازف عند اليافعين لحالة نوعية تسجل لأول مرة في المشفى.

ويذكر أن المريض بعمر 15 عاماً راجع المشفى بشكوى حس انسداد في الجانب الأيسر من الأنف مع رعاف متكرر منذ شهرين من تاريخ مراجعته مع أعراض ترافقت بصداع وشخير مع تنفس فموي.

وعند اجراء تنظير للأنف تبين وجود كتلة محمرة متينة تملأ جوف الأنف الأيسر في منطقة الصماخ المتوسط والسفلي ممتدة نحو الخلف مسببة انحرافاً شديداً في الحاجز الأنفي نحو الطرف المقابل مع وجود خثرات دموية على سطح الكتلة.

وبعد إجراء الاستقصاءات تبين وجود آفة غير متجانسة تملأ جوف الأنف الأيسر ممتدة للحفرة الجناحية الحنكية وصولاً للحفرة تحت الصدغية مع تورم بسيط للجيب الوتدي إضافة إلى ملاحظة تقوس الجدار الخلفي للجيب الفكي فيما بينت صورة المرنان المغناطيسي مع الحقن أن الآفة لا تغزو النسيج الدماغي وتم تصنيف الورم من النوع الثاني- الثالث.

وقد بدأ تحضير المريض للعمل الجراحي بإجراء تصوير الأوعية بالطرح الرقمي بإشراف اختصاصي الجراحة العصبية وتحضير وحدات الدم اللازمة ثم إزالة الورم بالكامل بطريقة الجراحة التنظيرية بنظام ملاحة ثلاثي الأبعاد بالتنظير الداخلي لافتة إلى أن الحالة العامة للمريض جيدة ويتماثل للشفاء.