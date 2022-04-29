قتلا شاباً بقصد سرقة دراجته النارية في التل

بعد المتابعة ألقت شرطة منطقة التل القبض على المدعوان (عامر.ق) و(محمد. ا)، وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على طعن شاب في العقد الرابع من العمر بقصد سرقة دراجته النارية حيث كانا يراقبانه منذ عدة أيام كونه يملك دراجة نارية وخططا لسرقتها ليلاً، وحوالي الساعة الثالثة بعد منتصف الليل قاما بالدخول إلى منزله عن طريق محاولتهما فتح باب المنزل وعندما اكتشف المغدور أمرهما وحاول منعهما من الدخول أقدم المدعو (عامر. ق) على طـعنه بسكين بصدره من جهة القلب ولاذا بالفرار.