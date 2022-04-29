مركز خدمة المواطن الالكتروني مستمر بتقديم خدماته خلال أيام العطلة

بينت مديرية تقانة خدمة المواطن أن مركز خدمة المواطن الالكتروني مستمر بتقديم خدماته الالكترونية خلال أيام عطلة عيد الفطر السعيد، موضحة أنه يمكن للمواطنين الاستفادة من خدمات المركز من خلال تطبيق (معاملاتي) أو عبر الدخول إلى موقعه الالكتروني www.ecsc.gov.sy.

وذكرت المديرية أن المركز سيقدم خلال أيام العطلة خدمات خلاصة السجل العدلي (غير محكوم) والسجل المدني (إخراج قيد فردي – بيان زواج – بيان ولادة – بيان طلاق – بيان وفاة)، إضافة لخدمة سجل العاملين في الدولة (غير عامل).

وبينت مديرية تقانة خدمة المواطن أن إجمالي عدد المعاملات التي أنجزتها مراكز خدمة المواطن الالكترونية المنتشرة في المحافظات منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه وصل إلى 48642 معاملة الكترونية.

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