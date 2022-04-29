مقتل مرتزق أمريكي في أوكرانيا

قتل أمريكي انضم سابقاً إلى صفوف المرتزقة الأجانب الذي توافدوا إلى أوكرانيا لدعم نظامها في مواجهة القوات الروسية وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وقالت والدة القتيل ريبيكا كابريرا لشبكة CNN الأمريكية: إن ويلي جوزف كانسل الذي أعلن مقتله الاثنين الماضي وصل إلى أوكرانيا في منتصف شهر آذار الماضي.

وكانسل عسكري سابق في مشاة البحرية الأمريكية وانضم إلى شركة شبه عسكرية خاصة وذهب إلى أوكرانيا للقتال كمرتزق فيها.

ورأى المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أن خبر مقتل كانسل “محزن” وحض الأمريكيين على عدم الذهاب إلى أوكرانيا.

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