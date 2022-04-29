“نصر الله”: إيران قد تقدم على ضرب كيان الاحتلال

قال السيد حسن نصر الله في كلمة بمناسبة يوم القدس العالمي: إن مسار إنهاك دول المقاومة الداعمة للقضية الفلسطينية من خلال الحصار والعقوبات الاقتصادية والحروب والإرهاب فشل والشعب الفلسطيني اليوم هو أكثر أملاً وأشد يقيناً بمسار التحرير الآتي.

وأشار السيد نصر الله إلى أن الجمهورية الإسلامية في إيران قد تقدم على ضرب كيان الاحتلال الإسرائيلي مباشرة في حال استمرار اعتداءاته على الوجود الإيراني في المنطقة موضحاً أن إيران أبلغت دول المنطقة بأن أي اعتداء على الأراضي الإيرانية انطلاقاً من هذه الدول سيكون الرد مباشراً على الوجود والقواعد العسكرية الإسرائيلية في تلك الدول.

وأكد الأمين العام لحزب الله أن المقاومة في لبنان مستعدة لكل السيناريوهات والفرضيات وهي في أعلى درجات الاستنفار والجهوزية محذراً كيان الاحتلال الإسرائيلي من أن أي خطأ أو حماقة أو عمل عدواني يمكن أن يقدم عليه خلال مناوراته المقبلة سيكون الرد عليه سريعاً ومباشراً.