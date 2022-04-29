وزير”التجارة الداخلية”يشدد على الفعاليات بالتقيد بالتخفيضات

تفقد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو نذير سالم الاسواق التجارية وذلك للاطلاع على واقع التنزيلات، حيث تبين ان نسب التخفيضات قليلة جدا خلافا لما تم الاتفاق عليه اثناء اجتماع الدكتور سالم مع اصحاب الفعاليات التجارية

وعليه تم توجيه دوريات حماية المستهلك للتأكيد على الفعاليات للتقيد بالتخفيضات الحقيقية و تنظيم الضبوط بحق الفعاليات التجارية المخالفة.

كما تم التأكيد على الفعاليات التجارية الالتزام بالتخفيضات الحقيقة بنسبة ٥٠ % والاعلان عنها بشكل واضح وفي حال المخالفة سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة