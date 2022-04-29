بمناسبة يوم القدس العالمي نظمت السفارة الإيرانية بدمشق مساء اليوم ملتقى لدعم قضية القدس الشريف وفلسطين ورفض الاحتلال والتهويد وذلك في فندق الشيراتون بدمشق.

السفير الإيراني بدمشق مهدي سبحاني أكد في كلمة أن يوم القدس العالمي من الرموز الخالدة وهو يوم الدبلوماسية العامة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وفضح ممارسات الكيان الصهيوني المحتل لافتا إلى أن هذا اليوم يمثل استمرارا للهوية الفلسطينية وانتقالها إلى الأجيال المقبلة.

وجدد السفير سبحاني موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره منوها ببطولات الشعب الفلسطيني في مواجهة قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

من جهته أكد وزير التربية الدكتور دارم طباع تضامن سورية مع الشعب الفلسطيني الصامد لافتا إلى ضرورة حشد كل الطاقات لحماية مدينة القدس المحتلة.

وقال طباع “إن سورية عبر تاريخها الطويل بقيت أساسا متينا لمحور المقاومة الذي استطاع أن يفشل مخططات الغرب في تفتيت المنطقة وتغيير بوصلتها” مؤكدا أن الكيان الصهيوني هو العدو الحقيقي لسورية والعرب وجميع محبي السلام في المنطقة والعالم.

أمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي حسام السمان أكد موقف سورية الثابت من القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في استعاده حقوقه والدفاع عن المقدسات مشيرا إلى أن يوم القدس هو تعبير عن الالتزام بالقضية الفلسطينية رغم كل ما يقوم به العدو الصهيوني من عمليات تهجير واستيطان وعدوان.

الأمين العام المساعد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو أحمد فؤاد شدد على أنه لا خيار إلا المقاومة لمواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي والدول الإمبريالية الداعمة له وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

واعتبر فؤاد أن إحياء يوم القدس العالمي يجسد دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي والقوى المهيمنة والداعمة له مؤكداً أن هذا الكيان المغتصب إلى زوال.

حضر الملتقى نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور بشار الجعفري وأمين فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس رضوان مصطفى وممثلون عن القوى والهيئات والفعاليات السورية والفلسطينية وقادة الفصائل الفلسطينية وعدد من رجال الدين المسيحي والإسلامي