ازدحام في أسواق الحسكة رغم حصارها من قبل”قسد”

ازدحام في أسواق الحسكة رغم حصارها من قبل”قسد”

شهدت أسواق مدينة الحسكة اكتظاظاً من قبل الأهالي الراغبين بشراء احتياجات ومستلزمات عيد الفطر السعيد وذلك بعد الجهود الحكومية الحثيثة التي اثمرت عن فك الحصار الذي فرضته مليشيا (قسد) المرتبطة بالاحتلال الأمريكي طيلة عشرين يوماً.

ومع اقتراب حلول موعد عيد الفطر انتشرت محلات بأحجام وأنواع مختلفة لبيع السكاكر والشوكولا في الشوارع الرئيسية والفرعية ضمن الأسواق بينما قامت أغلبية محال بيع الملابس الشعبية بتخفيض أسعارها بنسب متفاوتة لتشجيع المواطنين على الشراء ولاسيما ألبسة الأطفال.