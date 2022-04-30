استشهاد فلسطيني في قليقلية والاحتلال يقتحم سلفيت ويعتقل العشرات

البعث – وكالات:

استشهد فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قلقيلية بالضفة الغربية. ونقلت وكالة وفا عن وزارة الصحة الفلسطينية قولها إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية عزون وأطلقت الرصاص عمداً على الأسير المحرر يحيى علي عدوان 28 عاما ما أدى إلى استشهاده فوراً جراء إصابته برصاصة في القلب.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين واعتقل اخرون فجر اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين عليهم في الضفة الغربية.

وذكرت وسائل الإعلام أن عشرات المستوطنين اعتدوا على حافلة تقل مصلين من مدينة الناصرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 أثناء مرورها في مدينة القدس المحتلة ما أدى إلى إصابة المصلين بجروح ورضوض وإلحاق أضرار جسيمة بالحافلة.

فيما اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية بعد إغلاق كل مداخلها وفجرت خط المياه الرئيسي للمدينة.

وذكرت وكالة وفا أن قوات كبيرة للاحتلال اقتحمت المدينة وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز تجاه الفلسطينيين ومنازلهم كما أغلقت مداخل المدينة بالسواتر الترابية وفجرت خط أنابيب المياه الرئيسي فيها.

ورداً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الفلسطينيين ومقدساتهم تمكن فلسطينيان مساء أمس من اختراق مستوطنة قرب مدينة سلفيت وتنفيذ عملية بطولية أدت إلى مقتل مستوطن قبل تمكنهما من الانسحاب.

إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال عشرة فلسطينيين شمال مدينة القدس المحتلة أثناء عودتهم من الصلاة في المسجد الأقصى المبارك.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم فلسطينيين اثنين في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وذكرت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين احدهما أسير محرر أثناء عودتهما من الصلاة في المسجد الأقصى المبارك.

وأصيب عدد من الفلسطينيين فجر اليوم جراء اعتداء مستوطنين على حافلة تقل مصلين من مدينة الناصرة في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 أثناء مرورها في مدينة القدس المحتلة كما اعتقلت قوات الاحتلال عشرة فلسطينيين شمال مدينة القدس المحتلة أثناء عودتهم من الصلاة في المسجد الأقصى.

إلى ذلك، يواصل الأسيران الفلسطينيان إضرابهما المفتوح عن الطعام احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين في معتقلاته.

وذكرت وكالة وفا أن الأسير خليل عواودة 40 عاماً يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 58 على التوالي وسط تدهور مستمر في حالته الصحية فيما يواصل الأسير رائد ريان 27 عاماً إضرابه لليوم الـ 24.

ويعاني الأسرى الفلسطينيون في معتقلات الاحتلال من انعدام الرعاية الصحية والإهمال الطبي المتعمد ما يؤدي إلى تدهور أوضاعهم الصحية إضافة إلى التعذيب الجسدي والنفسي بما يتنافى مع قواعد القانون الدولي الإنساني.

سياسياً أكدت خارجية السلطة الفلسطينية أن صمت المجتمع الدولي على إرهاب الاحتلال ومستوطنيه بات يشكل غطاء وحماية لهم مطالبة بتحرك دولي فاعل لحماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال.

وأدانت الوزارة في بيان نقلته وكالة وفا جريمة إعدام الشهيد يحيى علي عدوان 27 عاماً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عزون شرق قلقيلية فجر اليوم مشيرة إلى أن هذه الجريمة تندرج ضمن سلسلة طويلة من جرائم الإعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال والتي تعكس وحشية وعنصرية الاحتلال في قمعه وتنكيله بالفلسطينيين واستباحة حياتهم ومقدساتهم ومستقبل أبنائهم.

وأوضحت الوزارة أن استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي هو نتيجة صمت المجتمع الدولي وعدم ملاحقة ومحاسبة مسؤولي الاحتلال على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني إن لم يكن تواطؤاً مفضوحاً مع تلك الانتهاكات والجرائم مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ قراراته ذات الصلة.