الدفاع الروسية: إسقاط 18 مسيرة أوكرانية وتدمير منشآت عسكرية وتصفية أكثر من 120 متطرفاً

البعث – محافظات:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 18 مسيرة وتدمير 4 منشآت عسكرية أوكرانية بينها مواقع قيادة وبطارية من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة ومحطة رادار فضلاً عن تصفية مراكز لتجمع المسلحين الأوكرانيين.

قال المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف في إحاطة إعلامية اليوم “استهدفت المقاتلات الجوية الروسية تسع مناطق للمعدات العسكرية وتجمعاً للمسلحين كما تمت تصفية أكثر من 120 متطرفاً بالإضافة إلى تدمير أربع دبابات وست عربات مدرعة”.

وأشار كوناشينكوف إلى تدمير أربع منشآت عسكرية أوكرانية بينها موقعان لقيادة القوات المسلحة وبطارية من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة ومحطة رادار فيما استهدفت المدفعية الروسية خلال الليل 389 هدفاً عسكرياً أوكرانيا بينها 35 مركز قيادة و41 معقلاً و 169 منطقة تمركز للمعدات العسكرية والمسلحين و33 موقعاً للمدفعية بالإضافة إلى 15 مستودعاً للأسلحة الصاروخية والمدفعية والذخيرة.

وأوضح المتحدث أنه تم خلال الليل أيضا إسقاط صاروخين أوكرانيين من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة فوق منطقة دونيتسك الشعبية و منطقة خاركيف.

ولفت كوناشينكوف إلى أنه تم منذ بدء العملية العسكرية الخاصة تدمير 142 طائرة و 112 مروحية و 658 طائرة بدون طيار و 279 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و2656 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى و307 قاذفات صواريخ متعددة و 1189 بنادق مدفعية ميدانية وقذائف هاون بالإضافة إلى 2492 وحدة من المركبات العسكرية الاوكرانية الخاصة.

في سياق متصل، أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية مقتل 94 مدنياً وإصابة 422 آخرون نتيجة قصف القوات الأوكرانية لأراضيها خلال 73 يوماً من التصعيد.

وقال مكتب تمثيل الجمهورية بالمركز المشترك للتحكم والتنسيق في نظام وقف إطلاق النار على قناة تلغرام اليوم “خلال 73 يوماً من التصعيد قتل 94 مدنياً بينهم طفلان وأصيب 422 مدنيا بينهم 37 طفلاً بجروح متفاوتة الخطورة”.

وأضاف المكتب “إن 2809 منازل و622 منشأة من البنى التحتية المدنية تضررت منها 37 مؤسسة طبية و96 مؤءسسة تعليمية و163 منشأة للضمان الاجتماعي و26 منشأة للبنية التحتية الحيوية و300 منشأة للكهرباء والمياه والغاز”.

وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ الـ 24 من شباط الماضي تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية سكان إقليم دونباس ومنع عسكرة كييف والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد.

إلى ذلك، وصف السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف تصريحات المتحدث باسم البنتاغون الأمريكي جون كيربي ضد روسيا بالمسيئة وغير المقبولة.

وقال أنتونوف في بيان نشرته السفارة الروسية على قناتها في تلغرام اليوم “من المدهش أن تأتي مثل هذه التصريحات الاستفزازية من رجل عسكري سابق يدرك جيداً أهمية الكلمة” لافتاً إلى أن المسؤولين الروس لم يسمحوا لأنفسهم أبداً بمثل هذه التصريحات فيما يتعلق بقيادة الولايات المتحدة.

وأضاف أنتونوف “أصبح من المعتاد أن يبني مسؤولو الإدارة الأمريكية أحكامهم على الأكاذيب المفضوحة للسلطات الأوكرانية وفي الوقت نفسه لا يريدون ملاحظة الجرائم التي لا تعد ولا تحصى لنظام كييف” مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تواصل ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا.