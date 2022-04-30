الكيان الإسرائيلي أسير مخاوف الاغتيال مجدداً بعد عدة رسائل تهديد

بعد تلقي ابن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بنيت رسالة تهديد بالقتل، هي الثانية في غضون أسبوع، وتلقي النائب اليميني المتطرف رسالة تهديد، حذر عدد من الوزراء والجنرالات السابقين، أمس الجمعة من اغتيال سياسي بشكل شبه مؤكد.

وقال الرئيس الأسبق لحزب العمل، حاييم رامون” إن إسرائيل تشهد أجواء تحريض شبيهة بالأجواء التي سادت سنة 1995 عشية اغتيال رئيس الوزراء اسحق رابين”.

وكانت عائلة رئيس الوزراء بنيت تلقت أول من أمس الخميس رسالة تهديد ثانية موجهة إلى نجله البكر يوني بنيت، البالغ من العمر 16 عاماً. واحتوت الرسالة على رصاصة.

وأصدرت الشرطة أمراً قضائياً يحظر نشر أي تفاصيل متعلقة بالتحقيق الجاري في هذه القضية، والمعلومات التي من شأنها أن تؤدي إلى الكشف عن هوية المشتبه فيهم.