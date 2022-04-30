“النفط الليبية”تحذر من كارثة بيئية في ميناء”الزويتينة”

تواجه مؤسسة النفط الليبية أزمة ضخمة مؤخرًا، تتمثل في الحاجة إلى إنقاذ ميناء الزويتينة، من خلال تصدير كميات النفط المخزنة فيه، قبل حدوث كارثة بيئية.

ووجّهت مؤسسة النفط الليبية، في بيان لها  نداءً عاجلًا بضرورة السماح لها بتشغيل ميناء الزويتينة فورًا لتخفيف المخزون والحصول على سعات تخزينية، محذرة من كارثة بيئية وشيكة في الميناء.

وتتكدس كميات من النفط الليبي في ميناء الزويتينة، بعد إغلاقه ووقف عمليات التصدير منه، في توقيت تواجه فيه البلاد أزمة سياسية كبيرة، وضغوطًا من أجل تسليم السلطة للحكومة المنتخبة في شهر شباط الماضي.

مقالات ذات صلة

وزير الصحة يزور مشفى الشهيد ممدوح أباظة في القنيطرة

13-أبريل-2022

أسطول بحر قزوين الروسي يبدأ في مناورات تحاكي صدّ هجوم جوي افتراضي

17-فبراير-2022

متحدث عسكري: الجيش الصيني لن يتسامح مع الأنشطة الانفصالية في تايوان

10-مارس-2022

اختبارات انتقاء المواهب الرياضية من جرحى الجيش في حمص

7-أبريل-2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى