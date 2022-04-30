“النفط الليبية”تحذر من كارثة بيئية في ميناء”الزويتينة”

تواجه مؤسسة النفط الليبية أزمة ضخمة مؤخرًا، تتمثل في الحاجة إلى إنقاذ ميناء الزويتينة، من خلال تصدير كميات النفط المخزنة فيه، قبل حدوث كارثة بيئية.

ووجّهت مؤسسة النفط الليبية، في بيان لها نداءً عاجلًا بضرورة السماح لها بتشغيل ميناء الزويتينة فورًا لتخفيف المخزون والحصول على سعات تخزينية، محذرة من كارثة بيئية وشيكة في الميناء.

وتتكدس كميات من النفط الليبي في ميناء الزويتينة، بعد إغلاقه ووقف عمليات التصدير منه، في توقيت تواجه فيه البلاد أزمة سياسية كبيرة، وضغوطًا من أجل تسليم السلطة للحكومة المنتخبة في شهر شباط الماضي.