جونغ أون:تعزيز قدرات الجيش الشعبي لمواجهة جميع التهديدات المعادية

أكد رئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون عزم بلاده على الاستمرار بتطوير وتعزيز قدرات الجيش الشعبي الكوري لمواجهة جميع التهديدات المعادية المتصاعدة بما فيها النووية.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الديمقراطية المركزية عن كيم قوله خلال عرض عسكري كبير بمناسبة الذكرى التسعين لتأسيس الجيش الشعبي الكوري الديمقراطي إن “القوة الهجومية والعسكرية الساحقة التي لا يمكن لقوة في العالم أن تقوم باستفزازها تعتبر شريان الحياة الذي يضمن أمن بلدنا وشعبنا ومستقبل الأجيال القادمة”.

وشدد كيم على عزم بلاده الحفاظ على التفوق المطلق للقوات الكورية الديمقراطية المسلحة وتطويرها باستمرار لاحتواء وإحباط جميع المحاولات والتهديدات الخطيرة بشكل استباقي وشامل بما في ذلك التهديدات النووية المتزايدة باستمرار من قبل القوى المعادية مشيراً إلى ضرورة البدء بمرحلة جديدة من تطوير القوات المسلحة الكورية الديمقراطية.

وكان الرئيس الكوري الديمقراطي أكد في وقت سابق ضرورة تطوير القوة النووية للبلاد بهدف تعزيز قدراتها القتالية والتصدي لأي وضع وتحد محتمل.