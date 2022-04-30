ديمة الحايك سعيدة بالعودة القوية للدراما السورية

كشفت الممثلة السورية ديمة الحايك أنها لم تكن تتابع المسلسلات العربية وغير مهتمة بالتمثيل أبداً قبل دخولها هذا المجال رغم عملها بشركة مختصة بمعدات التصوير.

وقالت خلال حلولها ضيفة على برنامج “المزح نصو جد” مع هشام حداد إنها شاهدت مسلسلاً واحداً فقط هو “تشيللو” فأحبته وأعجبت بقصته وأبطاله تيم حسن ونادين نجيم ويوسف الخال.

وتابعت أنها التقت المخرج سامر برقاوي مصادفة فعبّرت له عن إعجابها بهذا المسلسل، وبعدها قدّم لها فرصة المشاركة في مسلسل “نص يوم”، لتمتهن التمثيل بعد ذلك وتشارك بعد ذلك في أعمال عدة في سورية ولبنان ومصر والأردن والخليج.

من ناحية ثانية، عبّرت عن سعادتها للعودة القوية للدراما السورية هذا العام، مبدية إعجابها بمسلسلي “كسر عضم” و”مع وقف التنفيذ”.

وفي حديثها عن بعض نجوم سورية، قالت إن تيم حسن جعلها تحب التمثيل وكانت وما زالت من أشد المعجبين به، بينما وصفت قصي خولي بالنجم بأخلاقه ورقيه.

وأبدت حرصها على التواجد الدائم في الدراما السورية حتى وإن كانت تقيم في دبي، مؤكدة أن لهذه الدراما الفضل الأول والأخير في حياتها المهنية وأنها لولاها لما كانت سلكت طريق النجومية.

بالانتقال إلى حياتها الشخصية، رأت ديمة الحايك أن عليها الاقتناع بالرجل مئة بالمئة قبل أن تتزوج به، لأنها تعودت على العيش وحيدة ومن الصعب اتخاذ قرار الارتباط بسهولة، مشددة أنها عندما تشعر بأنها بحاجة لإنجاب الأطفال فإنها ستتزوج.

وكشفت أنها دخلت سوق العمل بعمر 17 عاماً، ووقتها امتلكت القوة والجرأة للعيش وحيدة بعيداً عن عائلتها لأنها كانت تحب الاستقلالية، علماً أنها كانت مدللة وشقية ومشاكسة في صغرها، وأوضحت أن والدتها هي نقطة ضعفها لأنه تعذبت كثيراً في حياتها وتحمل بداخلها طفل صغير.

ويشار إلى أن ديمة الحايك عادت إلى دمشق في زيارة للأهل والأصدقاء بعد انتهائها من تصوير أحد أدوار البطولة في مسلسل “الميراث” المؤلف من 500 حلقة في الإمارات العربية المتحدة.