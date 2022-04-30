قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا تؤيد استمرار المفاوضات مع أوكرانيا، منوها بأن جدول المفاوضات مع أوكرانيا يتضمن رفع العقوبات.

وبين لافروف أن الدول الغربية مع القتال حتى آخر أوكراني، حيث يضخون السلاح إلى البلاد (أوكرانيا) ويرسلون المرتزقة إلى هناك، وأن القوات الخاصة الأوكرانية، بمساعدة الغربيين، نظمت حملة دموية شديدة الاستفزاز في بوتشا، بما في ذلك من أجل تعقيد عملية التفاوض.. لن يكون من الممكن التوصل إلى اتفاقات إلا عندما تبدأ كييف في الاسترشاد بمصالح الشعب الأوكراني، وليس من قبل مستشارين عن بعد”.