كتائب شهداء الأقصى تتبنى العملية البطولية عند مدخل”سلفيت”

أعلنت كتائب شهداء الأقصى الذراع العسكرية لحركة فتح مسؤوليتها عن الهجوم المسلح الذي استهدف حراس أمن على مدخل مستوطنة أريئيل المقامة على أراضي مدينة سلفيت جنوب نابلس وأسفرت عن مقتل أحدهم.

وأعلنت قوات الاحتلال اعتقال فلسطينيين تشتبه بتورطهم في أنشطة عسكرية.

ووقع الهجوم عند المدخل الغربي لمستوطنة أريئيل المقامة على أراضي مدينة سلفيت، حيث وصل شخصان في سيارة تحمل لوحات إسرائيلية وأطلقوا النار تجاه حراس المستوطنة، ما أسفر عن مقتل أحدهم. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن ثمة مخاوفَ من تسلل مسلحين إلى مستوطنات قريبة.

وقال المتحدث باسم “حماس” حازم قاسم إن العملية ضد مستوطنة أريئيل تؤكد أن الثورة تشتعل في كل الضفة، وأن الشباب الثائر يصر على طرد الاحتلال واقتلاع مستوطنيه حسب تعبير المتحدث باسم “حماس”.