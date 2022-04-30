مرسومان بترقية وزير الدفاع إلى رتبة عماد وتعيين رئيس لهيئة الأركان

أصدر السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة المرسوم رقم 121 لعام 2022 المتضمن ترقية اللواء علي بن محمود عباس وزير الدفاع إلى رتبة عماد اعتباراً من تاريخ 30-4-2022.

وأصدر الرئيس الأسد المرسوم رقم 122 لعام 2022 المتضمن تعيين اللواء عبد الكريم بن محمود إبراهيم رئيسا لهيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة اعتباراً من تاريخ 30-4-2022.

وكان الرئيس الأسد أصدر قبل يومين المرسوم رقم 115 لعام 2022 القاضي بتسمية اللواء علي محمود عباس وزيراً للدفاع.

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