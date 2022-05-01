يفتتح في شهر أيار “جسر السماء” في جمهورية التشيك والذي يعتبر أطول جسر مشاة معلق في العالم على ارتفاع 311 قدماً، ويمتد بطول 721 متراً، وعرض 1.2 متر بين قمم جبال جيسنكي في منتجع دولين مورافا.

وذكر موقع ميل أونلاين أن الجسر الواقع في منطقة إيست بوهيميا التشيكية يطلق عليه “جسر السماء 721″، ويشير الرقم إلى طول الجسر بالأمتار.

ويتفوق الجسر الجديد على جسر مشاة أروكا في البرتغال الذي كان يحمل لقب أطول جسر في العالم.

ويحذر المسؤولون عن السياحة في التشيك المصابين بفوبيا المرتفعات من ارتياد الجسر، ولكنهم يؤكدون أن الأكثر جرأة هم من سيستمتعون بتجربة مثيرة ترفع مستويات الأدرينالين إلى حدها الأقصى.

ويوفر الجسر تجربة رائعة للمشي وسط الطبيعة الخلابة لجبل كيرليكي سنيزنيك على بعد 200 كم شرق العاصمة براغ، ولا يفصله سوى أمتار قليلة عن سكاي ووك، وهو ممر خشبي حلزوني شهير يبلغ ارتفاعه 55 متراً، ويمتد على وادي مالينسكي ستريم رابطاً بين سلسلتَيْ جبال سلامنيك وكلوم.