استمرار تدقيق بيانات المتقدمين للمسابقة المركزية 

بينت وزارة التنمية الإدارية أن وحدة التدقيق المركزية المشكلة في وزارة التنمية الإدارية تواصل متابعة المهام الموكلة إليها، وتدقيق الأخطاء التي ظهرت أثناء إدخال البيانات من قبل لجان استلام الطلبات في المحافظات وذلك على البرنامج الخاص بمسابقة التوظيف المركزية.

وخلال جولة لها على وحدة التدقيق والتصحيح بمناسبة أعياد العمال والفطر السعيد أثنت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف على الجهود المبذولة من قبل العاملين ﻹتمام سير عمل المسابقة المركزية، مؤكدة أن اللقاء اليوم يأتي مناسبة للتعبير عن التقدير والشكر للأعمال والمهام التي يقوم بها فريق الوحدة خلال أيام العطل.

وفي نهاية الجولة كرمت السيدة الوزيرة فريق الوحدة وعدد من العاملين وقامت بتسليمهم هدايا رمزية وتمنت لهم دوام التوفيق والنجاح في أداء أعمالهم.

 

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