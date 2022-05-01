التنورة البليسيه موضة صيف 2022

تتربع التنورة البليسيه على عرش الموضة النسائية في صيف 2022 لتغازل أنوثة المرأة وتبوح برقتها.

وقالت مجلة “Elle” المعنية بالموضة والجمال، إن التنورة البليسيه تمتاز بطيّات أنيقة وبقصة ذات وسط عال تتخذ شكل حرف A، ومن ثم تجعل القوام يبدو أكثر رشاقة.

وتمتاز التنورة البليسيه أيضاً بطولها المتوسط (ميدي)، كما أنها تأتي مصنوعة هذا الموسم من خامات انسيابية كالساتان والأورجانزا لتمنح المرأة إحساساً بالراحة إلى جانب المظهر الأنيق.

ولإطلالة أكثر جاذبية، تزدان بعض الموديلات هذا الموسم بالتطريزات، في حين تتألق موديلات أخرى بمظهر لامع يخطف الأنظار.

وتمتاز التنورة البليسيه بتنوع إمكانيات تنسيقها؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقها مع تي شيرت وحذاء رياضي، كما يمكن الحصول على إطلالة جريئة للمناسبات المسائية من خلال تنسيقها مع توب قصير (Crop Top) وصندل ذي كعب عال.

وبطبيعة الحال تعد التنورة البليسيه مناسبة للعمل، لا سيما مع إطلالة المونوكروم (أحادية اللون) الأنيقة.