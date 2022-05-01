السيّد الرئيس بشار الأسد والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي يتبادلان التهاني بحلول عيد الفطر السعيد

تبادل السيّد الرئيس بشار الأسد وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التهاني بحلول عيد الفطر السعيد، وذلك خلال اتصالٍ هاتفي جرى بينهما مساء اليوم.

وأعرب سيادته وسمو الشيخ محمد بن زايد عن تمنياتهما للشعبين الشقيقين السوري والإماراتي بدوام الخير والتقدم، وللعلاقات المتينة بين البلدين والتعاون الثنائي الذي يجمعهما مزيداً من الازدهار في المجالات كافة.

رئاسة الجمهورية العربية السورية

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