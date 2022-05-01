انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين مستمرة

تصاعدت انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين الفلسطينيين في محاولة لطمس جرائمها واعتداءاتها اليومية على الفلسطينيين ومقدساتهم.

وذكرت وكالة وفا في تقرير لها اليوم أنها وثقت 27 انتهاكاً الشهر الماضي حيث أصيب 9 صحفيين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في حين تم اعتقال 12 صحفياً كما سجلت 6 حالات اعتداء على مؤسسات ومعدات صحفية ضمن ممارسات الاحتلال القمعية الرامية لطمس الحقيقة وتكميم الأفواه بهدف التغطية على جرائمه اليومية بحق الفلسطينيين ومنع إيصالها إلى الرأي العام العالمي.

ورفعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين والاتحاد الدولي للصحفيين والمركز الدولي للعدالة للفلسطينيين الأربعاء الماضي دعوى للمحكمة الجنائية الدولية بشأن استهداف الاحتلال الإسرائيلي الممنهج للصحفيين الفلسطينيين.