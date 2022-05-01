تقارير أوروبية تتخوف من هبوط اليورو تزامناً مع تشديد العقوبات على روسيا

تقارير أوروبية تتخوف من هبوط اليورو تزامناً مع تشديد العقوبات على روسيا

حذرت تقارير أوروبية من أن عدم اليقين المتعلق باحتمال تشديد العقوبات ضد روسيا وتأثيرها على الاقتصاد الأوروبي، قد يؤدي إلى مزيد من الضغط على اليورو، الذي بات أصلا في وضع سيئ.

وقال تقرير نشرته صحيفة “دويتشه فيرتشافتس”الألمانية، إن العملة الأوروبية الآن في “نزول حر”، وسعر صرفها مقابل الدولار الأمريكي وصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2017.

ووفقا للمحللين في بنك “Bayern Landesbank” الألماني، سيستمر الدولار في الارتفاع حيث يخطط النظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المرتفع.

ووسط حالة عدم اليقين المرتبطة باحتمال تشديد العقوبات ضد روسيا وتأثيرها على الاقتصاد الأوروبي في الضغط على اليورو، يرى الخبراء، أن أوروبا ستعاني من العواقب الاقتصادية للأزمة الأوكرانية أكثر من الولايات المتحدة.