على ذمة المعنيين.. استنفار طواقم مديرياتهم بالعيد

محافظات – البعث

أعلنت المديريات الخدمية والصحية في المحافظات جهوزية طواقمها على مدار أيام عطلة عيد الفطر، إذ اتخذت تلك المديريات كافة الإجراءات اللازمة لمواصلة تقديم الخدمات للمواطنين وفق زعم المديريين .

ففي القنيطرة (محمد غالب حسين)، أكّد مدير الصحة الدكتور عوض العلي جهوزية المرافق الصحية على أرض المحافظة وفي تجمعات أبناء القنيطرة بدمشق وريفها ودرعا، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين،و مواصلة تقديم الخدمات الطبية والصحية لهم خلال عطلة عيد الفطر.

وأوضح العلي أن جميع المراكز الصحية التي يبلغ عددها ٤١ مركزاً، ستكون مناوبة خلال العطلة، منوهاً بأن مراكز الحجر والعزل ونقطة الرفيد الصحية على جاهزية تامة ومناوبة على مدار الساعة، كما أن المراكز التخصصية في حالة جهوزية تامة للتعامل مع جميع الحالات الإسعافية.

ولفت مدير صحة القنيطرة إلى أن منظومة الإسعاف على أهبة الاستعداد للمساعدة في الحالات الإسعافية، إضافة الى وضع جدول مناوبات في مديرية الصحة، والعناصر التي يتطلب طبيعة عملها الدوام خلال عطلة العيد، وفي حال حدوت أي أمر طارئ، يُعتبر جميع العاملين في القطاع الصحي مناوبين.

بدوره أوضح المدير العام لمستشفى الشهيد ممدوح أباظة الدكتور بشار حلاوة أنه تمّ تجهيز الأقسام بكل المستلزمات الطبية والدوائية اللازمة لاستقبال الحالات الطارئة، وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى، علماً أن جميع الأقسام الحيوية في المشفى مثل أقسام الأطفال والأشعة والصيدلية والمختبرات والعمليات وغيرها ستعمل جنباً إلى جنب مع أقسام الطوارئ لخدمة المرضى والمراجعين.

يُشار إلى أن منطقة القنيطرة الصحية تضمّ عشرة مراكز صحية، وفي منطقة الذيابية ثمانية، وفي منطقة دمشق سبعة، وفي منطقة سويسة عشرة، وفي منطقة درعا الصحية ستة مراكز صحية .

أما مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس حمدي العلي أشار إلى تكثيف الرقابة التموينية خلال عطلة العيد، لقمع المخالفات المتعلقة بالأطعمة والحلويات والمشروبات المكشوفة التي تتسبب بأذية المواطنين خاصة الأطفال، ومصادرة مسدسات الخرز والألعاب النارية والمفرقعات والأراجيح غير المحمية، مبيناً توفّر مستلزمات الانتاج في جميع مخابز المحافظة من دقيق وخميرة ومحروقات وملح وغيره لمدة كافية، مشيراً إلى إنتاج مخابز القنيطرة من مادة الخبر نحو 45 ألف ربطة خبز يومياً، علماً أن هناك عشرة مخابز عاملة على أرض محافظة القنيطرة، ثلاثة منها عامة، وسبعة مخابز خاصة تعمل جميعها بمخصصات يومية من مادة الدقيق التمويني تبلغ 43 طناً حيث يتم إنتاج الخبز وتوزيعه على جميع القرى والبلدات من خلال معتمدين وفق جداول أسمية للمواطنين المستفيدين بإشراف الوحدات الادارية.

وأوضح العلي أن عناصر حماية المستهلك تتابع عمل المخابز بشكل يومي، وتدقّق بتوزيع مادة الخبز وتأمينه للمواطنين من خلال المعتمدين والتأكد من عدم التلاعب بالأسعار، مضيفاً أن المديرية تسعى لتعزيز التواصل مع المواطنين، لأنهم شركاء في موضوع الرقابة من خلال ثقافة الشكوى للوصول إلى المخالفين.

وفي الحسكة (إسماعيل مطر)، بين مدير الصحة الدكتور عيسى الخلف استنفار الكوادر الطبية والاسعافية في المركز الطبي المحدث وسط المدينة على مدار الساعة خلال فترة أيام العيد.

كما أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخليف استمرارية دوام الكوادر الادارية والفنية والعاملين في المخابز العامة والخاصة، إضافة إلى تواجد دوريات الرقابة في الأسواق ومراقبة الأسعار وضبط المخالفات.

من جهته، ذكر باسل العباوي مدير الشؤون الصحية بمجلس المدينة أنه سيتم تكثيف دوريات الرقابة الصحية على أسواق المدينة والأحياء القريبة من مركز المدينة فترة العيد.