قناة السويس تحقق رقم أرباح تاريخي

حققت هيئة قناة السويس المصرية إيرادات قياسية جديدة، مسجلة أعلى إيراد شهري في تاريخها.

وقال رئيس الهيئة، الفريق أسامة ربيع، اليوم:”إن إحصائيات الملاحة في القناة عن شهر نيسان، سجلت أرقامًا قياسية غير مسبوقة على مدار تاريخ القناة.

وبلغت إيرادات القناة عن الشهر الماضي 629 مليون دولار، بينما سجلت أكبر حمولة صافية شهرية، بإجمالي حمولات 114.5 مليون طن، متجاوزة جميع الأرقام التي سجلتها من قبل.

وأعلن رئيس الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة، خلال نيسان 2022، شهدت عبور 1929 سفينة من الاتجاهين، مقابل عبور 1814 سفينة في المدة نفسها من العام الماضي، بزيادة 6.3%.

كما بلغ إجمالي الحمولات الصافية 114.5 مليون طن، وهي الأكبر في تاريخ القناة، مقابل 110.2 مليون طن خلال شهر أبريل/نيسان من العام الماضي، بفارق 4.3 مليون طن، وبنسبة زيادة بلغت 3.9%.