وزير”النفط” يكرم العمال لإنجازهم الصيانات بجهود ذاتية

بمناسبة عيد العمال قام وزير النفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة بتكريم عدد من العاملين في مديرية الغاز في شركة محروقات والذين تمكنوا من إصلاح اللوحات الالكترونية لوحدات التعبئة والتي كانت تستورد جميعها بالقطع الأجنبي وبكلفة نحو 7 ملايين ليرة سورية لكل لوحة حيث تم إصلاح 20 لوحة وإعادة وضعها في العمل مجدداً الأمر الذي أدى لإدخال برج تعبئة اسطوانات جديد في العمل.

كما تفقد وزير النفط أعمال التعبئة في وحدات الغاز في عدرا وهنأ العاملين بحلول عيدي العمال والفطر السعيد وتمت مكافأة العمال المستمرين على رأس عملهم خلال العطلة.

 

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