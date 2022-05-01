وزير الكهرباء يكرم عدداً من العمال في عيدهم

وزير الكهرباء يكرم عدداً من العمال في عيدهم

تفقد وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل العمل في محطة توليد الرستين باللاذقية ومحطة توليد بانياس في طرطوس متابعاً قضايا العمال ومعايداً إياهم في عيدهم وعيد الفطر السعيد.

الوزير الزامل أكد أن العمال هم الرديف الحقيقي لجيشنا الباسل خلف تجهيزاتهم وفي مواقع عملهم حيث كانوا وما زالوا الجند الأوفياء وجيش سورية الخدمي الذي أثبت مدى ثباته وشدة عزيمته رغم كل الضغوطات الكبيرة والتحديات التي تواجهها سورية.

وتقديراً لجهودهم، كرم المهندس الزامل عمال الكهرباء الذين يبذلون قصارى جهدهم ويقومون بواجبهم على أكمل وجه لإتمام العمل وإعادة بناء محطات التوليد التي دمرها الإرهاب.