إيران نحو الريادة في صناعة المسيرات

أكد النائب في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني أبو الفضل أبو ترابي أن بلاده التي تصنع وتنتج 95 نوعاً من الطائرات المسيرة تعد ضمن الدول الأربع الرائدة في هذا المجال بالعالم.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن أبو ترابي قوله في تصريح اليوم: إن إيران تعد ضمن الدول الأربع الرائدة في مجال الطائرات المسيرة في العالم وهو نجاح تحقق في ظل الاعتماد على القدرات الداخلية ولن يتأثر أبداً بالحظر المفروض من قبل الأعداء مشيراً إلى أن بلاده تصنع وتنتج 59 نوعاً من الطائرات المسيرة من ضمنها مسيرة يبلغ مداها أربعة آلاف كيلومتر.

وأكد أبو ترابي أن الاكتفاء الذاتي في إنتاج الطائرات المسيرة يؤدي دوراً مهماً في توفير حاجة إيران للطائرات الحربية.

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