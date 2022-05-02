ارتفاع الدولار مقابل اليورو عالمياً

ارتفع سعر الدولار مرة أخرى مقتربا من أعلى مستوياته في 20 عاما اليوم الاثنين في حين جاهد اليورو قرب مستوى 1.05 دولار، بينما يستعد المستثمرون لأسبوع حافل لاجتماعات البنوك المركزية.

وتعرض اليورو لضغوط كذلك بعد أن أظهر استطلاع أن نمو الناتج الصناعي لمنطقة اليورو توقف في نيسان الماضي إذ وجدت المصانع صعوبة في الحصول على المواد الخام وتضرر الطلب من ارتفاع الأسعار.

ويتوقع المستثمرون أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة 50 نقطة أساس عندما يجتمع غدا الثلاثاء وبعد غد.

وسجل مؤشر الدولار 103.36 في أحدث التداولات بارتفاع 0.1% خلال اليوم.

في حين نزل اليورو 0.2% إلى 1.0525 دولار، كما هبط سعر الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.2570 دولار، في حين نزل الين أمام الدولار إلى 129.91 ينا.