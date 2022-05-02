الصين تسمح بانطلاق التاكسي ذاتي القيادة

حصلت شركة بايدو Baidu وشركة بوني Pony.ai الإذن من السلطات الصينية بتشغيل خدمة مركباتهما المستقلة بدون سائق أمان في العاصمة بكين، وهو الإذن الأول من نوعه لخدمات التكسي الروبوت robotaxi في الصين.

وأهم ما يميز الأمر هو أن الشركتين لم تعد بحاجة إلى سائق أمان يجلس خلف المقود، إلّا أن وجود مشرف من قبلهما داخل السياراة لا يزال إلزامياً.

وأفادت التقارير أن تلك الخدمة لا يمكنهما العمل في جميع أنحاء مدينة بكين بأكملها حتى الآن، فهي مقيدة بمساحة 60 كيلومتراً مربعاً فقط يسكنها حوالي 300 ألف شخص، وتستطيع بايدو نشر 10 مركبات مستقلة فقط في المنطقة.

ويمكن لشركة بوني تشغيل أربع سيارات فقط، ولدى كلتا الشركتين خطط لتوسيع عدد المركبات على الطريق مع إطلاق بايدو 30 مركبة دون تحديد موعد لذلك.

وسمحت السلطات في بكين للشركتين بفرض رسوم على خدمات التكسي الروبوت في منطقة يزوانغ منذ تشرين الأول الماضي، على الرغم من أن المدينة طلبت في البداية أن يكون هناك سائق أمان خلف عجلة القيادة.

وفقاً لما ذكره موقع TechCrunch، يمكن للركاب طلب الخدمة من خلال تطبيق بايدو Apollo Go من الساعة 10 صباحاً حتى 4 مساءً، أو باستخدام تطبيق بوني PonyPilot Plus من 9 صباحاً إلى 5 مساءً.

من جهة أخرى، أصبحت بوني المدعومة من شركة تويوتا أول شركة سيارات ذاتية القيادة تفوز برخصة تاكسي في الصين الأسبوع الماضي، إذ حصلت على إذن لتشغيل 100 مركبة في مقاطعة قوانغتشو، وتقول إن سائق الأمان سيكون على متنها لفترة قصيرة من الزمن.

وتمتلك بايدو وبوني نشاطاً في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مثل نظيراتها الأمريكية وايمو وكروز.