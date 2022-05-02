انقطاع الكهرباء في الهند يثير تقاذف المسؤوليات

يتواصل انقطاع الكهرباء في الهند، وقد واجه تعامل الحكومة المركزية مع الأزمة هجومًا من حزب المؤتمر، خاصة عقب إلغاء رحلات ركاب السكك الحديدية لاستخدام القطارات في تحميل الفحم ونقص إمداداته، بينما أرجع مسؤولون ومعارضون انقطاع الكهرباء إلى زيادة الطلب وعدم إدارة الموقف بصورة ملائمة خاصة بعدما أكدوا توافر مخزون الفحم.

وبخلاف تبادل الاتهامات بين المسؤولين، غرقت ولاية ماهاراشترا -ثالث أكبر الولايات الهندية- في الظلام بعدما سجّل الطلب على الكهرباء فيها زيادة قدرها 8.2% على أساس سنوي.

شن عضو البرلمان وزير المالية السابق، بالانيايابان تشيدامبارام، هجومًا على أداء الحكومة المركزية تجاه أزمة انقطاع الكهرباء في الهند، منتقدًا استمرار نقص الكهرباء في ظل توافر الفحم وتمتع البلاد بشبكة سكك حديدية كبرى وكذلك عدم الاستفادة من سعي طاقة محطات الطاقة الحرارية.

وقال إن الحكومة المركزية لجأت للحلول الأسهل بإلغاء رحلات الركاب، وإعادة توجيه القطارات لنقل شحنات الفحم بين المناجم والولايات.