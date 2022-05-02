بينيت يتهم تصريحات لافروف بالخطيرة

كعادتهم مسؤولوا العدو الإسرائيلي يقللون من شأن أي تصريح يكشف أكاذيبهم عبر التاريخ وخاصة تلك المتعلقة بالهولوكوست.

وقد وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الإثنين تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بشأن أصول هتلر اليهودية أنها في غاية الخطورة، وأن “كلامه لا يعكس الحقيقة كما وأن الهدف منه مرفوض”.

وأضاف بينيت:”هذه الإشاعات هدفها إلقاء اللوم على اليهود أنفسهم واتهامهم بأروع الجرائم التي تم اقترافها بحقهم على مدار التاريخ، وبهذه الطريقة إعفاء أعداء الشعب اليهودي من مسؤوليتهم عنها”، مشددا على أنه “كما سبق لي أن أشرت، لا تضاهي أي حرب نشهدها في هذا العصر المحرقة النازية وليست هناك أي حرب تشبهها”.

وأشار إلى أنه “لا بد من التوقف فورا عن استخدام المحرقة التي حلت بالشعب اليهودي كأداة للتناحر السياسي”.