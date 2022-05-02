مخاوف بعد شراء مصر 44 طن من الذهب

بين الخبير الاقتصادي المصري هاني توفيق إن إعلان مجلس الذهب العالمي شراء مصر 44 طنا من الذهب، وذلك طبعا خصما من رصيد الاحتياطي الدولاري بالبنك المركزي، أنه قرار غير صائب لعدة أسباب فالذهب حاليا في أعلى مستوياته السعرية تاريخيا، وأن سعر الذهب كملاذ آمن سوف ينخفض مع انتهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، كما أن هناك توقع كبير لانخفاض سعر الذهب مع رفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي، للعلاقة العكسية بين سعر الذهب وسعر الفائدة.

إضافة إلى أن الدولارات التي تم بها شراء الذهب كان من باب أولى توجيهها لتشغيل المصانع المتوقفة في مصر لعدم توفر الدولار بالبنوك، فما وجد الاحتياطى النقدي الأجنبي في أي دولة، إلا لمثل هذه الظروف.