مزاعم لـ”الشاباك”بتجسس إيراني

ادعى جهاز الشاباك الإسرائيلي أنه كشف محاولات إيرانية لتجنيد إسرائيليين لغرض جمع معلومات استخبارية وحتى لشن هجمات ضد أهداف إسرائيلية.

كما زعمت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية اليوم الاثنين عن الشاباك (جهاز المخابرات الداخلي) أن الإيرانيين استخدموا ملفا شخصيا على فيسبوك باسم “سارة بوبي”، على أساس أنها شابة يهودية لها صلات وعلاقات تجارية في إسرائيل فانضم الآلاف إلى الصفحة خلال فترة زمنية قصيرة، معظمهم من إسرائيل.

وتابع جهاز الشاباك أنه بعد إجراء الاتصال الأولي على فيسبوك، تنتقل الاتصالات بعد ذلك إلى واتساب.

وادعى الشاباك أن التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو من بين الأساليب المعروفة التي تستخدمها المخابرات الإيرانية لتجنيد الإسرائيليين ودفعهم إلى التحرك.

ويذكر أنه سبق لجهاز الشاباك أن أعلن في الماضي عن عدة محاولات إيرانية مشابهة، ولم تعلق إيران رسميا على التقرير الإسرائيلي.