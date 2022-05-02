“وزارة الزراعة”تدعو المستثمرين للقاء مرتقب

دعت وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بالتعاون مع اتحاد الغرف الزراعية وكافة الجهات المعنية بالاستثمار، كافة المستثمرين الراغبين بالاستثمار في القطاع الزراعي والمهتمين، ومن لديه أفكار لمشاريع زراعية مبنية على دراسات فنية واقتصادية للتواصل مع المعنيين في مديرية الاقتصاد الزراعي في الوزارة أو في اتحاد الغرف الزراعية للتسجيل لحضور اللقاء المرتقب الذي يتم التحضير له واتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة بما يتوافق مع المشاريع الزراعية المشملة بقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، والمشاريع التي تم الإعلان عنها لاحقاً من قبل وزارة الزراعة، حيث سيتم عرض المشاريع الزراعية المتاحة والمؤشرات الاقتصادية لكل منها بالإضافة إلى المحفزات والتسهيلات التي يوفرها قانون الاستثمار والتي تمنحها الجهات الحكومية.