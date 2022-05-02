وزير الصحة يتفقد مشافي دمشق

ركز وزير الصحة الدكتور حسن الغباش خلال جولته اليوم على عدد من مشافي دمشق على التأكد من الجهوزية تامة أقسام الإسعاف والطوارئ في المشافي لاستقبال المراجعين على مدار الساعة، وكذلك المراكز الصحية المناوبة بمختلف المحافظات ومنظومة الإسعاف خلال العطلة.

كما أكد الوزير على وضع كافة سيارات الإسعاف بحالة الاستنفار التام مع الكادر البشري المطلوب خلال العطلة، وكذلك الأمر بالنسبة لأقسام الإسعاف والعناية في المشافي.

وثمن الوزير جهود الكوادر المناوبة لما يقومون به من عمل شجاع وإنساني يضمن سلامة المواطن.