أكثر من 13 مليار دولار قيمة الدعم الأمريكي لأوكرانيا

تتصدر الولايات المتحدة الأميركية الدول الغربية من حيث حجم الأموال والأسلحة التي تم تقديمها إلى أوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، إذ بلغ حجم هذه المساعدات 13.6 مليار دولار، منها ما هو عسكري ومنها ما هو إنساني.

حيث تلقت أوكرانيا من الولايات المتحدة صواريخ “جافلين” وصواريخ “ستينغر”للدفاع الجوي.

وتضم أحدث حزمة من المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا “العشرات” من مدافع “هاوتزر” (howitzers)، وهو نوع من المدفعية التي تطلق قذائف على أهداف في مسارات عالية بالإضافة إلى 144 ألف طلقة من الذخيرة المدفعية وطائرات بدون طيار تكتيكية.

إضافة لمدرعات وأنظمة الرادار والمروحيات السوفياتية الصنع، والآلاف من الطائرات المسيرة “الانتحارية”.

وعلاوة على ذلك هناك ميزانية قيمتها 3 مليارات دولار مخصصة فقط لتقديم الدعم الاستخباراتي وتوزيع الجنود الأميركيين في عدد من الدول الأوروبية المجاورة لأوكرانيا لتقديم الاستشارة العسكرية والتدريب لجنود الجيش الأوكراني.